В Белоруссии выявили первые случаи заражения британским штаммом коронавируса

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Минздрав Белоруссии сообщил, что в республике выявлено несколько первых случаев инфицирования британским штаммом нового коронавируса.

"Это подтвердили исследования специалистов РНПЦ [Республиканского научно-практического центра] эпидемиологии и микробиологии. Первые образцы британского штамма белорусские специалисты нашли у лиц, прибывших из-за рубежа: Польша, Украина, Египет. Еще несколько положительных образцов получены у лиц, инфицированных на территории страны", - сказано в сообщении ведомства в четверг.