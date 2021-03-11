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Пандемия COVID-19
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В Белоруссии выявили первые случаи заражения британским штаммом коронавируса

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Минздрав Белоруссии сообщил, что в республике выявлено несколько первых случаев инфицирования британским штаммом нового коронавируса.

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"Это подтвердили исследования специалистов РНПЦ [Республиканского научно-практического центра] эпидемиологии и микробиологии. Первые образцы британского штамма белорусские специалисты нашли у лиц, прибывших из-за рубежа: Польша, Украина, Египет. Еще несколько положительных образцов получены у лиц, инфицированных на территории страны", - сказано в сообщении ведомства в четверг.

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БелоруссияПандемия COVID-19
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