Власти Непала сняли запрет на восхождения на Эверест

ТАСС, 11 марта. Правительство Непала открыло высочайший на планете пик Эверест (8 849 м) для восхождений альпинистов после действовавшего в течение года запрета для таких экспедиций из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters .

Подъем на Эверест разрешен со следующего месяца при строгом соблюдении мер по предотвращению распространения COVID-19, которые включают обязательный недельный карантин для иностранных альпинистов по прибытии в Непал и наличие у них свидетельства об отрицательном результате теста на коронавирус.

По оценкам непальского министерства туризма, около 300 иностранных альпинистов подадут заявки на восхождения на Эверест за время начинающегося в апреле и продолжающегося до конца мая весеннего альпинистского сезона. В последний до закрытия самого высокого в мире горного пика на карантин сезон восхождений в 2019 году подняться на Эверест пытался 381 человек.

Не исключено, что число желающих подняться на высочайший пик планеты в Непале окажется большим из-за сохранившегося в этом году запрета властей КНР на подъем по китайскому склону Эвереста.

Правительство Непала запретило подъем на Эверест год назад в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа в стране. За время пандемии число инфицированных в Непале достигло 274 973. От болезней, вызванных COVID-19, в стране умерли 3 012 жителей.