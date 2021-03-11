В России за сутки выявили 9 270 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9 270, общее количество инфицированных достигло 4 360 823. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,21%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,04%), Сахалинской области (0,05%), Магаданской области, Республике Адыгея (0,06%). Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 961 в Санкт-Петербурге, 376 - в Нижегородской области, 358 - в Московской области, 250 - в Самарской области, 249 - в Ростовской области. В настоящее время в России болеют 310 556 человек.

Число вылечившихся после коронавируса возросло на 14 006, до 3 959 533. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, увеличилась до 90,8% от общего количества заразившихся.

Число летальных исходо возросло на 459 против 466 днем ранее. Всего от инфекции умерли 90 734 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,08%, следует из данных штаба. За сутки умели 40 пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге, 28 - в Московской области, 20 - в Воронежской области и Красноярском крае, 18 - в Ростовской области, 16 - в Алтайском крае.

Ситуация в Москве

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 281. Всего в столице с начала пандемии выявили 995 279 заболевших.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,13%. Днем ранее было выявлено 1 116 заразившихся.

За сутки умерли из-за коронавируса 54 человека, всего в столице зарегистрирован 15 601 летальный исход.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 1 578 пациентов. За все время выздоровели 916 204 человека. В настоящее время в столице болеют 63 474 человека.