Комитет Госдумы поддержал поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг рекомендовал палате принять во втором чтении законопроекты об административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, поддержав при этом поправки о лишении свободы на срок до пяти лет за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

Поправками в Уголовный кодекс (УК) предусматривается, что публичное неуважительное отношение к дням воинской славы, связанным с защитой страны памятным датам, "оскорбление памяти защитников Отечества, а равно унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны" повлечет за собой штраф в размере до 3 млн рублей или в размере доходов осужденного за последние три года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до года, либо же принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Также предусмотрено лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Если преступление совершено группой лиц, в том числе по предварительному сговору, либо через СМИ и интернет, то штраф составит от 2 млн до 5 млн рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет. Также до пяти лет увеличивается срок принудительных работ и срок лишения права занимать ряд должностей.

Штрафы за реабилитацию нацизма

Помимо этого, депутаты предлагают прописать в Уголовном кодексе, что публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны наказываются штрафом в размере до 3 млн рублей либо лишением свободы на срок до трех лет. Если такие высказывания или сведения распространялись через СМИ и интернет, то сумма составит от 2 млн до 5 млн рублей, а максимальный срок лишения свободы - до пяти лет.

Согласно действующей редакции УК, штрафы за это составляют до 300 тыс. рублей и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей соответственно. Предусмотренные сейчас сроки лишения свободы до трех лет и до пяти лет при наличии отягчающих обстоятельств предлагается сохранить.

Поправки в КоАП

Комитет также поддержал поправки в законопроект об административной ответственности за реабилитацию нацизма, рекомендовав принять его во втором чтении. Согласно тексту, публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, одобрение этих преступлений, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах войны, в том числе через СМИ и интернет, повлечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 3 млн до 5 млн рублей с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.

Действующая редакция Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает штраф для юридических лиц в размере от 400 тыс. до одного миллиона рублей за распространение неуважительных сведений о днях воинской славы и памятных датах России, публичное осквернение символов воинской славы России. Эту норму предлагается дополнить положениями о "публичном унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны", в том числе через СМИ и интернет. Штраф также предложено увеличить, он составит от 3 млн до 5 млн рублей.

Автором обоих законопроектов о внесении изменений в УК и КоАП выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (фракция "Единая Россия"). Поправки об ответственности за оскорбление ветеранов были предложены также Яровой и представителями всех думских фракций.

Комитет будет рекомендовать Совету Госдумы включить оба законопроекта в повестку заседания палаты на 16 марта.