Власти прорабатывают вопрос разрешения онлайн-продажи и доставки рецептурных лекарств

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Минцифры РФ совместно с отраслью предлагают разрешить онлайн-продажу и доставку рецептурных лекарств. Такие предложения содержатся во втором пакете мер поддержки IT-отрасли, проработанном Минцифры и направленном в правительство, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства и в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

По словам замглавы Минцифры Максима Паршина, инициатива была предложена отраслью, и она важна, поскольку даст возможность приобрести такие товары высшего приоритета как лекарства быстро и не выходя из дома. "При этом безопасность и ответственность агрегаторов являются нашими безусловными приоритетами", - цитирует замминистра пресс-служба министерства.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко подтвердили ТАСС, что такая мера действительно была предложена отраслью. "В период пандемии особенно остро встал вопрос, связанный с необходимостью законодательного закрепления дистанционной продажи и доставки рецептурных лекарств", - отметили там.

В аппарате вице-премьера также добавили, что Минцифры уже направило проработанный с отраслевыми экспертами второй пакет мер поддержки IT-отрасли в правительство, "он проходит процедуры согласований и в ближайшее время будет представлен и утвержден".

Поддержка инициативы

Ассоциация компаний интернет-торговли поддерживает предложения и считает инициативу полезной как для бизнеса, так и для людей, отметил президент АКИТ Артем Соколов. "Сегодня отсутствие электронных рецептов не позволяет снять запрет на доставку рецептурных препаратов, что лишает пациентов доступа по крайней мере к половине продаваемых в аптеках лекарств", - пояснил он.

Кроме того, это существенно препятствует развитию рынка доставки остальных товарных категорий из аптечного ассортимента, поскольку большая часть покупательских корзин состоит как из безрецептурных, так и из рецептурных лекарственных препаратов, отметил Соколов.

Медицинское сообщество со своей стороны тоже поддерживает инициативу, рассказал доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиохирург высшей категории, директор Клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Роман Комаров.

"Мы всецело поддерживаем инициативу Минцифры о законодательном закреплении возможности онлайн-покупки рецептурных препаратов. Зачастую возможность быстро и без нужды выходить из дома получить лекарства жизненно необходима. При грамотной реализации: введении системы электронных рецептов и доступа к ней всех аптек, а также обеспечения должных мер безопасности, это должно очень помочь пациентам", - сказал он.

Дистанционная продажа лекарств

В начале апреля 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов, в том числе рецептурных. Согласно документу, розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения (за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, наркотических, психотропных, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%) может осуществляться аптеками дистанционным способом.

Согласно закону, новые нормы не коснутся продажи лекарств по рецептам, однако в условиях ЧС и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство РФ будет вправе установить временный порядок дистанционной торговли отдельными рецептурными лекарственными препаратами.