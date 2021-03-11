{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти прорабатывают вопрос разрешения онлайн-продажи и доставки рецептурных лекарств

Такие предложения содержатся во втором пакете мер поддержки IT-отрасли, проработанном Минцифры и направленном в правительство

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Минцифры РФ совместно с отраслью предлагают разрешить онлайн-продажу и доставку рецептурных лекарств. Такие предложения содержатся во втором пакете мер поддержки IT-отрасли, проработанном Минцифры и направленном в правительство, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства и в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

По словам замглавы Минцифры Максима Паршина, инициатива была предложена отраслью, и она важна, поскольку даст возможность приобрести такие товары высшего приоритета как лекарства быстро и не выходя из дома. "При этом безопасность и ответственность агрегаторов являются нашими безусловными приоритетами", - цитирует замминистра пресс-служба министерства.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко подтвердили ТАСС, что такая мера действительно была предложена отраслью. "В период пандемии особенно остро встал вопрос, связанный с необходимостью законодательного закрепления дистанционной продажи и доставки рецептурных лекарств", - отметили там.

В аппарате вице-премьера также добавили, что Минцифры уже направило проработанный с отраслевыми экспертами второй пакет мер поддержки IT-отрасли в правительство, "он проходит процедуры согласований и в ближайшее время будет представлен и утвержден".

Поддержка инициативы

Ассоциация компаний интернет-торговли поддерживает предложения и считает инициативу полезной как для бизнеса, так и для людей, отметил президент АКИТ Артем Соколов. "Сегодня отсутствие электронных рецептов не позволяет снять запрет на доставку рецептурных препаратов, что лишает пациентов доступа по крайней мере к половине продаваемых в аптеках лекарств", - пояснил он.

Кроме того, это существенно препятствует развитию рынка доставки остальных товарных категорий из аптечного ассортимента, поскольку большая часть покупательских корзин состоит как из безрецептурных, так и из рецептурных лекарственных препаратов, отметил Соколов.

Медицинское сообщество со своей стороны тоже поддерживает инициативу, рассказал доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиохирург высшей категории, директор Клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Роман Комаров.

"Мы всецело поддерживаем инициативу Минцифры о законодательном закреплении возможности онлайн-покупки рецептурных препаратов. Зачастую возможность быстро и без нужды выходить из дома получить лекарства жизненно необходима. При грамотной реализации: введении системы электронных рецептов и доступа к ней всех аптек, а также обеспечения должных мер безопасности, это должно очень помочь пациентам", - сказал он.

Дистанционная продажа лекарств

В начале апреля 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов, в том числе рецептурных. Согласно документу, розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения (за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, наркотических, психотропных, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%) может осуществляться аптеками дистанционным способом.

Согласно закону, новые нормы не коснутся продажи лекарств по рецептам, однако в условиях ЧС и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство РФ будет вправе установить временный порядок дистанционной торговли отдельными рецептурными лекарственными препаратами.

Теги
Россия
Акция "Сад памяти" стартует 18 марта
Первыми деревья высадят жители семи регионов страны
Читать полностью