Омбудсмен Москвы сообщила, что на фоне пандемии возросло число фактов домашнего насилия

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Ситуация с домашним насилием в Москве ухудшилась на фоне пандемии коронавирусной инфекции, число преступлений, совершаемых на бытовой почве, возросло на 9% по сравнению с данными 2019 года. Об этом сообщила в четверг омбудсмен Москвы Татьяна Потяева.

"С апреля по декабрь 2020 года количество преступлений, по которым сотрудниками органов внутренних дел ГУ МВД России по Москве установлены бытовые мотивы их совершения, составило 669 преступлений, в 2019 году их было 613. Из которых 432 преступления совершено в сфере семейно-бытовых отношений. В 2019 году их было 300", - сказала Потяева в ходе круглого стола "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19".

Она добавила, что в числе данных преступлений в 2020 году предварительно расследованы 28 убийств, в 2019 году их было 12. Фактов причинения тяжкого вреда здоровью - 57 против 35, средней тяжести вреда здоровью - 46 против 38, нанесение побоев гражданином, который подвергнут административному наказанию, - 16 против 9 случаев. По статье о побоях сотрудники полиции в прошлом году составили почти 1,5 тыс. административных протоколов, а на профилактический учет в ОВД было поставлено более 1 тыс. человек.

"В глобальном масштабе каждая третья женщина подверглась насилию со стороны своего партнера в какой-то момент своей жизни. Нынешняя пандемия еще больше способствует ухудшению ситуации. Во время кризиса женщины подвержены большему риску всех форм домашнего насилия в связи с повышением напряженности в семье", - отметила омбудсмен.