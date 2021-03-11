Акция "Сад памяти" стартует 18 марта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Международная акция "Сад памяти", в рамках которой на территории России и стран СНГ высадят 27 млн деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, стартует 18 марта в семи субъектах РФ. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщила председатель центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

"В России мы даем старт акции 18 марта, и она стартует сразу в семи субъектах РФ. Это Севастополь, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия - Алания, Калмыкия и Краснодарский край", - сказала Амельченкова, отметив, что первая высадка деревьев в Севастополе будет посвящена народному артисту СССР Василию Лановому, который был главным амбассадором акции в прошлом году.

Она напомнила, что в прошлом году в акции приняли участие более 300 тыс. человек из 85 субъектов РФ и 50 зарубежных стран. "В этом году мы рассчитываем, что с ослаблением ограничений [введенных из-за пандемии] акция станет еще масштабней. Я напомню, что присоединиться к акции можно зайдя на сайт садпамяти2021.рф. Вы заходите на сайт, кликаете на карту, выбираете место высадки, которое наиболее близко к вам, и принимаете участие. Также можно высаживать деревья на своих дачных участках, наносить их на нашу карту", - подчеркнула Амельченкова, добавив, что в этом году также можно добавлять на карту рисунки с деревьями по просьбе семей с детьми.

Она выразила надежду, что более масштабные акции пройдут и за рубежом. "Например, крупные высадки пройдут на территории Киргизии, Казахстана, Армении, Молдовы, Белоруссии, Узбекистана. А вот первое зарубежное мероприятие состоится в Баку 26 марта, где мы высадим 300 деревьев", - уточнила Амельченкова.

По ее словам, высадка в основном будет посвящена 80-летию начала войны и ее героям. "Особое внимание мы уделим Городам трудовой доблести, которые появились у нас в прошлом году. Подвиг тружеников тыла также очень велик, и мы считаем важным посвятить "Сады памяти" именно этой странице в истории. Главным мероприятием станет акция, которую мы проведем 22 июня на территории Бреста", - заключила Амельченкова.

Организаторами акции "Сад памяти" выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых по нацпроекту "Экология" - сохранение зеленого фонда страны.