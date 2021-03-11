DM: Елизавета II намерена позвонить принцу Гарри и его супруге, чтобы помириться

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II решила в ближайшие дни позвонить принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, чтобы помириться после скандального интервью пары. Об этом сообщает в четверг газета Daily Mail .

Спустя 56 часов после интервью герцога и герцогини Сассекских американской телеведущей Опре Уинфри, в котором были затронуты чувствительные темы, канцелярия британской королевы выступила с заявлением. В нем Букингемский дворец отметил, что высказывания Гарри и Меган Маркл, особенно касаемо проявлений расизма в королевской семье, будут изучены самым серьезным образом. Гарри, Меган и их сын Арчи "всегда будут горячо любимыми членами семьи", указали во дворце.

Но сейчас, согласно информации издания, королева полагает, что настало время "для более личного подхода". Одновременно Елизавета II предостерегла придворных от обсуждения интервью Гарри и Маркл, тем более с прессой, пригрозив за это серьезными последствиями. Как сообщил Daily Mail источник, пожелавший остаться неназванным, во дворце "буквально потрясены произошедшим", и некоторым "очень хотелось бы публично опровергнуть" сказанное парой. "В этой ситуации монарх заняла очень взвешенную и разумную позицию, - сказал источник. - Она подает пример".

В воскресном интервью Меган Маркл упомянула о том, что родственники ее мужа были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка. По словам герцогини Сассекской, мать которой афроамериканка, ее сыну "не хотели давать титул и охрану" в связи с "обеспокоенностью и разговорами о том, насколько темной может быть кожа" ребенка, когда он родится. Бывшая американская актриса также рассказала о том, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ, она также назвала себя жертвой "настоящей клеветнической кампании".

Интервью вызвало огромный интерес по обе стороны Атлантики. В США его посмотрели более 17 млн человек, в Великобритании - более 11 млн.