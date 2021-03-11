Грузия начнет получать первые дозы вакцины AstraZeneca от коронавируса с 13 марта

ТБИЛИСИ, 11 марта. /ТАСС/. Грузия станет получать первые дозы вакцины от коронавируса, произведенной англо-шведской компанией AstraZecena с 13 марта. Об этом заявила на брифинге в четверг глава Минздрава республики Екатерина Тикарадзе.

"Вакцина в Грузию поступит в ускоренном режиме. Нам уже подтвердили, что с субботы мы начнем поэтапно получать вакцины", - сказала Тикарадзе, добавив, что изначально страна получит 43 тыс. доз AstraZeneca.

Как отметила министр, первые дозы препарата будут поставлены по линии международной платформы COVAX при посредничестве ЮНИСЕФ. Грузия в марте также ожидает начала поставок вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Параллельно ведутся переговоры о закупке препарата от коронавируса китайских компаний Sinopharm и Sinovac, а также американской Moderna.

Власти Грузии в феврале ожидали поступления первых доз вакцины от коронавируса по линии международной платформы COVAX, однако позже дата была перенесена на март. Правительство республики в декабре прошлого года разработало национальный план вакцинации, согласно которому первыми будут привиты медработники. Далее планируется привить 20% взрослого населения, что составляет 700 тыс. человек. При этом власти отмечают, что для выработки коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения. Всего Грузия планирует купить до 4 млн доз вакцины.

Первый случай заражения коронавирусом в республике был зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день выявлено 274 045 случаев инфицирования, что составляет 7,37% населения. Выздоровел 267 421 пациент, 3 622 человека умерли.