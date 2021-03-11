Кабмин рассматривает концепцию развития библиотек до 2030 года

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин предложил правительству на заседании в четверг рассмотреть стратегию развития библиотечного дела до 2030 года. Как отметил глава кабинета министров, цель документа - "создание условий для устойчивого развития библиотечной сети в стране".

"Сегодня на всей территории России работают более 100 тыс. библиотек, они участвуют в социальной и культурной жизни людей, а многие из них превратились в центры интеллектуального развития и досуга", - сказал Мишустин. Он уточнил, что "в рамках стратегии будут решены не только важные вопросы сохранения и пополнения библиотечного фонда, капитального ремонта зданий, но и также вопросы модернизации библиотек, их встраивания в современную цифровую среду, дальнейшего развития национальной электронной библиотеки".

По мнению премьер-министра, "важно, чтобы информационные ресурсы библиотек были открыты и доступны каждому человеку, чтобы у всех была бы возможность оперативно получать необходимую информацию".