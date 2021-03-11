Синоптики рассказали, когда в Петербург придет потепление

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Потепление до +4 градусов прогнозируют синоптики в Санкт-Петербурге в субботу, сообщается на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Рекордные 20-градусные морозы, которые наблюдались в городе последние две ночи, постепенно отступают.

"13 марта: облачная погода, небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем местами с моросью. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +2...+4 градуса. На дорогах местами гололедица", - говорится в прогнозе управления.

В четверг днем потеплеет до -5…-7 градусов, в пятницу днем - до -2…-4 градусов.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщал ТАСС, что ночь на 10 марта в Санкт-Петербурге, когда температура опустилась ниже минус 20 градусов, стала одной из самых холодных для этого дня за всю историю метеонаблюдений в городе (с конца XIX века). Аналогичная температура ожидается и в ночь на 11 марта. Колесов также отмечал, что устойчивое потепление с плюсовой температурой придет в город во второй половине марта.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству, в ближайшее время в Петербурге начнется снегопад. "Уже сейчас небо заволокло облаками, в течение дня температура воздуха заметно поднимется, одновременно с этим усилится ветер", - добавили в пресс-службе.

На уборку снега с улиц города в четверг утром вышло около 800 единиц техники и свыше 1,2 тыс. сотрудников. В садах, парках и скверах работает еще 81 машина и 430 специалистов садово-парковых предприятий. Прошедшей ночью чистоту в городе обеспечивали 702 уборочные машины и 328 дворников. За минувшие сутки против образования гололедицы было использовано 315 тонн песко-соляной смеси. Дорожные службы подметают дороги, вывозят мусор и снег. С начала зимы пункты ГУП "Водоканал Санкт Петербурга" утилизировали более 1,3 млн кубометров снега.