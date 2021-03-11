Петербург и Москва стали лидерами в рейтинге Рособрнадзора по качеству образования

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербург и Москва стали лидерами по качеству школьного образования в рейтинге Рособрнадзора, который был опубликован впервые на сайте ведомства. Об этом заявил в четверг директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко на пресс-конференции в ТАСС.

"Санкт-Петербург, Москва, Ленинградская область, Калининградская область, Ярославская область ", - озвучил первую пятерку лидеров Станченко.

Также Станченко назвал пять регионов, которые заняли последние строчки в представленном рейтинге: Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика.

Как указано на сайте ведомства, сводный показатель Рособрнадзора отражает положение региона в рейтинге по двенадцати критериям качества образования трех разделов: результаты обучения школьников, практико-ориентированность школьного образования, управление системой школьного образования.