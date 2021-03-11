В Праге сообщили о скором появлении на рынке чешского лекарства против COVID-19

ПРАГА, 11 марта. /ТАСС/. Чехия вскоре поставит на рынок собственный лекарственный препарат против вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19. Об этом сообщил в четверг журналистам премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"Лекарство проходит финальную фазу одобрения в Государственном институте по контролю за лекарственными препаратами (чешский фармацевтический регулятор), - отметил Бабиш. - Это лекарство будет подаваться в таблетках или в виде аэрозоля для ингаляции". Других подробностей премьер не сообщил.

Бабиш в четверг направился с однодневным рабочим визитом в Израиль для изучения опыта этой страны в вакцинации населения и обсуждения возможности совместного производства препаратов против коронавируса.