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Пандемия COVID-19

В Праге сообщили о скором появлении на рынке чешского лекарства против COVID-19

Премьер-министр республики Андрей Бабиш рассказал, что этот препарат будут подавать в таблетках или в виде аэрозоля для ингаляции

ПРАГА, 11 марта. /ТАСС/. Чехия вскоре поставит на рынок собственный лекарственный препарат против вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19. Об этом сообщил в четверг журналистам премьер-министр республики Андрей Бабиш.

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"Лекарство проходит финальную фазу одобрения в Государственном институте по контролю за лекарственными препаратами (чешский фармацевтический регулятор), - отметил Бабиш. - Это лекарство будет подаваться в таблетках или в виде аэрозоля для ингаляции". Других подробностей премьер не сообщил.

Бабиш в четверг направился с однодневным рабочим визитом в Израиль для изучения опыта этой страны в вакцинации населения и обсуждения возможности совместного производства препаратов против коронавируса.

Теги
ЧехияБабиш, АндрейПандемия COVID-19
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