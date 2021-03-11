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В Карелии летом откроют отреставрированную церковь XVII века

Ожидается, что деревянное здание 1656 года постройки станет действующим храмом

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 марта. /ТАСС/. Деревянный храм XVII века в честь великомученицы Варвары в карельской деревне Типиницы откроют к лету 2021 года. Об этом сообщила ТАСС в четверг начальник управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова.

"В этом году снимут леса. Полностью завершение работ у нас планируется к началу лета", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, выполнено уже 90% запланированных работ, установлены кресты. Теперь нужно сделать так, чтобы церковь стала действующим храмом.

"Надо разместить там иконостас - будет ли он временный или это будет набор икон - в зоне ответственности прихожан, которые будут ее использовать. Проводился соцопрос среди заонежан, люди ждут, чтобы храм скорее открылся, в том числе как объект совершения богослужения", - добавила Алипова.

Реставрация Варваринской церкви началась в 2015 году, но два первых подрядчика не справлялись с задачами, в том числе не проводили консервацию на объекте для защиты конструкций от разрушения. Ход восстановления храма раскритиковал Совет по культуре и искусству при президенте РФ. Третья компания - архитектурно-реставрационный центр "Заонежье", занимавшийся также реставрацией Преображенской церкви в Кижах, - приступила к работам в качестве субподрядчика в 2019 году.

Варваринская церковь построена в 1656 году, является одним из старейших шатровых храмов в Заонежье (Карелия), до начала реставрационных работ ее состояние оценивалось как аварийное.

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