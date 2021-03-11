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РФ, Катар и Турция призвали ВОЗ уделить первостепенное внимание вопросу вакцинации в Сирии

Москва, Анкара и Доха также подтвердили готовность содействовать усилиям спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена

ДОХА, 11 марта. /ТАСС/. Москва, Анкара и Доха призывают Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) уделить первостепенное внимание вопросу вакцинации в Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД РФ, Катара и Турции по итогам состоявшегося в четверг в Дохе обсуждения процесса сирийского урегулирования.

"Министры выразили глубокую озабоченность ситуацией в Сирии и последствиями пандемии COVID-19, которая является серьезным вызовом для системы здравоохранения в Сирии и для социально-экономической и гуманитарной ситуации в стране в целом. В этой связи призвали ООН и ее агентства, в частности Всемирную организацию здравоохранения, уделить первостепенное внимание вопросу вакцинации в Сирии, в том числе в рамках инициативы COVAX", - говорится в документе.

Москва, Анкара и Доха подтверждают готовность содействовать усилиям спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена.

"Министры подтвердили свою позицию в пользу содействия работе конституционного комитета путем оказания поддержки усилиям специального представителя генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена посредством постоянного взаимодействия с сирийскими сторонами и членами конституционного комитета в целях обеспечения устойчивости и эффективности его работы по подготовке конституционной реформы", - говорится в документе.

Теги
КатарСирияТурцияРоссияКризис в СирииПандемия COVID-19
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