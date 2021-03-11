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Пандемия COVID-19

В центре Чумакова разработали решение для кратного увеличения выпуска вакцины от COVID-19

В центре сообщили, что через 15 месяцев могли бы увеличить выпуск вакцины "Ковивак" до 60-100 млн доз в год

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Специалисты Научного центра им. М. П. Чумакова РАН разработали технологическое решение для увеличения выпуска вакцины "Ковивак" до 60-100 млн доз в год. Об этом сообщил заместитель гендиректора по проектной деятельности и инновациям Центра Константин Чернов на научно-практической конференции "Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19" в РСПП в четверг.

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"Мы прорабатываем решение маневра нашими площадями - часть нашего оборудования мы попробуем переместить по временной схеме на другие площади, освободить площади у себя. И, если у нас получится договориться с кем-то, а мы ведем переговоры с очень многими сторонами, - закупить до шести однотонных реакторов и поставить их. Это займет порядка 15 месяцев. Через 15 месяцев мы могли бы выйти с нынешних 10 на тиражи где-то до 60 или даже, если нам сильно повезет в совершенствовании технологий, до 100 млн доз [вакцины "Ковивак"] в год", - сказал Чернов.

Он отметил, что это достаточно быстрое и технологичное решение, которое использует технологию центра им. Чумакова без попыток ее каким-то образом изменить и адаптировать. Предложения по такому решению готовятся для предоставления в органы власти. "Я думаю, что в ближайшее время мы его согласуем и попытаемся на горизонте от года до года и трех месяцев дать стране то, что ей будет необходимо", - заключил Чернов.

Минздрав 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную Центром им. М. П. Чумакова. Она стала третьей вакциной, одобренной для применения в России. Ранее сообщалось о планах производить 10 млн доз "Ковивака" в год.

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