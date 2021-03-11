В Рособрнадзоре призвали учителей не "натаскивать" школьников на итоговые контрольные

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Учителям не следует "натаскивать" школьников на всероссийские проверочные работы (ВПР), которые призваны оценить реальные знания учеников и состояние дел в субъекте. Об этом заявил в четверг глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы обычно и приходим в те школы, которые пытались какие-то результаты "подкрутить". У нас четкое заявление: не пытайтесь "подкручивать" результаты, не надо "натаскивать" детей, занимайтесь своим учебным процессом <…> Это не оценка [учителей], это в первую очередь оценка знаний ученика и вообще состояния дел в субъекте", - сказал Музаев.

По его словам, регионы также не должны по результатам ВПР давать оценку работе учителя.

"Почему они [учителя] то завышают, то занижают оценки? Потому что они все время боятся попасть под гнев муниципальных органов или региональных. Мы все время говорим о том, что если есть такая проблема, пусть они обращаются к нам. Мы не рекомендуем ни одному органу управления принимать какие-то решения в виде наказания отдельно взятого учителя", - сказал Музаев.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.