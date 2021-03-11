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В Рособрнадзоре призвали учителей не "натаскивать" школьников на итоговые контрольные

Глава службы Анзор Музаев отметил, что регионы также не должны по результатам всероссийских проверочных работ давать оценку работе учителя

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Учителям не следует "натаскивать" школьников на всероссийские проверочные работы (ВПР), которые призваны оценить реальные знания учеников и состояние дел в субъекте. Об этом заявил в четверг глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы обычно и приходим в те школы, которые пытались какие-то результаты "подкрутить". У нас четкое заявление: не пытайтесь "подкручивать" результаты, не надо "натаскивать" детей, занимайтесь своим учебным процессом <…> Это не оценка [учителей], это в первую очередь оценка знаний ученика и вообще состояния дел в субъекте", - сказал Музаев.

По его словам, регионы также не должны по результатам ВПР давать оценку работе учителя.

"Почему они [учителя] то завышают, то занижают оценки? Потому что они все время боятся попасть под гнев муниципальных органов или региональных. Мы все время говорим о том, что если есть такая проблема, пусть они обращаются к нам. Мы не рекомендуем ни одному органу управления принимать какие-то решения в виде наказания отдельно взятого учителя", - сказал Музаев.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

Теги
РоссияМузаев, Анзор Ахмедович
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