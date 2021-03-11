Более 5 тыс. россиян могут попасть в базу данных ФССП из-за совпадения имен с должниками

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Более 5 тысяч россиян рискуют попасть в базу данных судебных приставов из-за совпадений имен с реальными должниками. Об этом сообщила первый заместитель директора ФССП России Ольга Помигалова, выступая в ходе проходящего в режиме онлайн круглого стола в Совете Федерации.

"Учитывая граждан, которые являются должниками-двойниками должников, у которых полностью совпадают фамилия, имя, отчество, [либо также и] дата рождения и место рождения, таких граждан у нас порядка 5-6 тысяч. По этим идентификаторам они являются полностью двойниками с нашими должниками, в отношении которых у нас производятся меры принудительного исполнения", - отметила Помигалова.

"Чтобы полностью исключить возможность обращения взыскания на человека, который не является должником, но по совпадению данных с должником им стал, мы и предложили ввести обязательное безусловное содержание во всех документах, которые к нам поступают на принудительное исполнение, определенного перечня идентификаторов - это фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные либо иной документ, удостоверяющий личность", - пояснила первый замглавы ФССП. Она напомнила, что если, например, судебное решение вынесено в отношении гражданина, который никак не идентифицирован дополнительно, "у нас он автоматически станет должником: получая исполнительный документ мы обязаны в течение трех дней возбудить исполнительное производство, информация появится в банке данных исполнительных производств и человек [двойник] автоматически становится должником, таковым по сути не являясь. С этого момента для этого гражданина наступают некие негативные последствия, потому что он по банку данных является должником", - пояснила она. Комплексно решить проблему, по ее словам, поможет предлагаемый в разработанном законопроекте усеченный перечень дополнительных идентификаторов, которые должны указываться в поступающих приставам документах из судов - помимо ФИО также паспортные данные, дата и место рождения должника. В первом законопроекте, напомнила Помигалова, шла речь и о включении данных об ИНН и СНИЛС, если они есть.

В то же время представитель ФССП признала, что для запуска включения дополнительных идентификаторов в тексты судебных решений потребуется решить техническую проблему взаимодействия судов с госорганами, которые являются держателями персональных данных о гражданах, "чтобы у судов была возможность получать все идентификаторы, не прося их у гражданина", поэтому для введения этой нормы предусмотрен переходный период. Законопроект в настоящее время находится в правительстве. Ранее требование вносить дополнительные идентификаторы в документы для приставов было законодательно установлено для иных госорганов, направляющих документы приставам.

В новость внесена правка (15:08 мск) - уточняется информация в третьем абзаце.