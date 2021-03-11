Рособрнадзор намерен сделать рейтинг муниципалитетов по качеству образования

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Рособрнадзор до конца 2021 года намерен представить рейтинг российских муниципалитетов по качеству образования. Планов по созданию подобного списка по школам у ведомства пока нет, заявил в четверг глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в ТАСС.

Рособрнадзор презентовал первый рейтинг регионов по качеству образования ранее в четверг. Лучшие результаты в списке продемонстрировали Санкт-Петербург (сводный показатель 92,1) и Москва (92), также в пятерку лидеров вошли Ленинградская область (77,1), Калининградская область (76,5) и Ярославская область (76,2). Замыкают рейтинг регионы Северо-Кавказского федерального округа.

"Я думаю, мы до конца года точно сделаем продолжение этого рейтинга, и все муниципалитеты РФ тоже будут представлены на карте, будут оценены. Это будет серьезным подспорьем для региональных министерств и департаментов образования", - сообщил Музаев.

Он отметил, что такой рейтинг поможет принимать правильные управленческие решения. Родителям и учителям также будет интересно узнать состояние дел у себя в муниципалитете, сказал глава Рособрнадзора.

Вместе с тем ведомство пока не намерено составлять подобный рейтинг по школам. "Этих двух уровней достаточно, чтобы школа сама могла организовать систему школьного оценивания", - добавил Музаев.