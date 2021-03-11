В Белгородской области предложили сохранять рабочее место при уходе за больными родителями

БЕЛГОРОД, 11 марта. /ТАСС/. Власти Белгородской области включат в трехстороннее соглашение с профсоюзными организациями норму о сохранении рабочего места за сотрудником, которому необходимо ухаживать за больными родителями. Об этом рассказал врио губернатора региона Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции в четверг.

"Сегодня прошла конференция профсоюзных организаций Белгородской области, где рассматривается проект трехстороннего соглашения. И одно из изменений, которые обсуждали и вносим на рассмотрение работодателей, - это норма, которая позволила бы дать возможность сохранить место работы тем людям, у которых есть необходимость ухаживать за своими больными родителями. В некоторых семьях это огромная проблема, люди уходят с работы, семьи теряют возможность обеспечить получение доходов, и мы должны искать законные механизмы защитить человека. Мне понравилась позиция профсоюзов, они поддержали эту идею", - сказал Гладков.

Он добавил, что власти региона также предложили внести два пункта - о предоставлении одного выходного дня для вакцинации сотрудника и об обязательной индексации зарплаты на годовой уровень инфляции.