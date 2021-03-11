Принц Уильям отверг обвинения в расизме в адрес британской королевской семьи

Интервью принца Гарри и Меган Маркл в Великобритании посмотрели не менее 11 млн человек

"Мы совершенно не расистская семья", - сказал герцог Кембриджский, который занимает третью строчку в линии наследования британской короны, отвечая в четверг на вопрос журналиста во время посещения школы на востоке Лондона.

Внук королевы Великобритании Елизаветы II также сообщил, что "пока не говорил со своим братом" принцем Гарри, "но поговорит с ним".

Комментарий Уильяма стал ответом на недавнее заявление супруги принца Гарри американки Меган Маркл о том, что неназванный член королевской семьи в прошлом допустил расистское высказывание в отношении ее на тот момент еще не родившегося сына.

Интервью Опре Уинфри

Во время недавнего интервью герцога и герцогини Сассекских американской телеведущей Опре Уинфри Маркл сказала, что ее сыну "не хотели давать титул и охрану" в связи с "обеспокоенностью и разговорами о том, насколько темной может быть кожа" ребенка, когда он родится.

Бывшая американская актриса также рассказала, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ, она также назвала себя жертвой "настоящей клеветнической кампании".

Букингемский дворец отметил, что высказывания Гарри и Меган Маркл, особенно касаемо проявлений расизма в королевской семье, будут изучены самым серьезным образом. Гарри, Меган и их сын Арчи "всегда будут горячо любимыми членами семьи", указали во дворце.

Интервью вызвало огромный интерес по обе стороны Атлантики. В США его посмотрели более 17 млн человек, в Великобритании - более 11 млн, а всего в мире - более 49 млн человек.