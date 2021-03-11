В Минтруде предложили провести эксперимент по повышению эффективности отбора на госслужбу

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Минтруд РФ разработал проект по проведению с 1 апреля 2021 года по 1 августа 2021 года эксперимента по определению соответствия квалификации для замещения должностей гражданской службы. Документ опубликован в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

"Провести с 1 апреля 2021 года по 1 августа 2021 года эксперимент по определению соответствия квалификационным требованиям для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы профессионального уровня лиц, претендующих на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв федерального государственного органа, с использованием базы оценочных заданий", - следует из документа.

Согласно пояснительной записке к проекту, проведение эксперимента направлено на повышение эффективности системы отбора и оценки поступающих на государственную гражданскую службу РФ.

Задачами эксперимента являются апробация новых подходов к оценке соответствия знаний и умений претендентов квалификационным требованиям, определение целесообразности процедуры оценки профессионального уровня претендентов, а также использования тестирования для оценки уровня владения русским языком. Среди задач эксперимента также указаны формирование базы оценочных заданий в электронном виде посредством сервисов федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ" и определение эффективности и удобства применения для определения соответствия профессионального уровня претендентов квалификационным требованиям для замещения должностей гражданской службы сервисов Единой системы.

Минтруду необходимо до 1 сентября 2021 года представить в правительство РФ итоговый отчет о проведении эксперимента.

Уточняется, что эксперимент будет проведен в Минэнерго РФ, Росздравнадзоре и Росреестре. Координатором выступит Минтруд РФ.