Зампрокурора Подмосковья Якубов подал рапорт об увольнении по собственному желанию

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Заместитель прокурора Московской области Семен Якубов подал рапорт об увольнении по собственному желанию. Как сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, рапорт находится на рассмотрении.

"С. Якубовым подан рапорт на увольнение по собственному желанию, который в настоящее время находится на рассмотрении", - сообщила представитель надзорного ведомства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в отношении Якубова проводится проверка и его отстранили от должности.

Якубов родился в 1977 году в Махачкале. В 2009-2010 годах - руководитель Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК при прокуратуре РФ. В 2010-2014 годах - заместитель, первый заместитель прокурора Центрального административного округа города Москвы, а в 2014-2017 годах - Одинцовский городской прокурор Московской области. На должность заместителя прокурора Московской области Якубов был назначен приказом генерального прокурора РФ от 21 апреля 2017 года, награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации".