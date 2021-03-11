Новые экотропы и кемпинги запустят для туристов к лету в заповедниках юга России

МАЙКОП, 11 марта. /ТАСС/. Новые экологические тропы и маршруты запустят в заповедниках и национальных парках Южного и Северо-Кавказского федеральных округов к туристическому сезону. Туристам предложат короткие походы выходного дня, автобусные туры и инклюзивные маршруты, рассказали ТАСС в крупнейших заповедниках юга и Северного Кавказа.

Туры выходного дня

Пандемия повлияла на предпочтения российских туристов, многие благодаря закрытым границам открыли для себя заповедники и нацпарки, говорит Сергей Шевелев, директор крупнейшего на юге страны Кавказского государственного природного биосферного заповедника, расположенного в Краснодарском крае, Адыгее и Карачаево-Черкесии. Сейчас для туристов здесь разрабатывают турпродукты выходного дня, короткие познавательные походы и тематические сезонные экскурсии. К предстоящему турсезону возле горы Псеашха на маршруте Бзерпинский карниз планируют открыть новые кемпинги, оснащенные солнечными батареями. Для удобства туристов к кордону, где обитают косули, пятнистые и благородные олени, волки и енотовидные собаки, уже запустили рейсовый автобус.

В другом заповеднике Северного Кавказа - Верхне-Балкарском участке Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника - появится экотропа к нарзанным источникам. Длительность маршрута составит около 20 км, которые можно преодолеть пешком или на автомобилях. "Нарзан пользуется особой популярностью и лечит от многих болезней, в нем содержится магний, укрепляющий нервную систему, натрий и калий, благотворно влияющий на состояние сердечной мышцы", - пояснил и. о. директора заповедника Мужигит Аккиев. В "Дагестанском" заповеднике гости смогут пройти экотропой "Путь мудрой черепахи" протяженностью около 800 м, посетить музей природы, кормовую площадку для грифов, понаблюдать за стервятниками и белоголовыми сипами.

Туристам, которые любят наблюдать за птицами, по душе придется и новый орнитологический тур по кольцеванию перелетных птиц "Небесные странники" в Астраханском биосферном заповеднике, который запустят совместно с Ладожской орнитологической станцией в апреле. В это время года на Дамчикском участке заповедника встречается более 300 видов птиц. По словам начальника отдела развития и познавательного туризма заповедника Татьяны Гавриловой, участники тура смогут поучаствовать в процессе кольцевания птиц.

В нацпарке "Кисловодский" к летнему сезону запустят экомаршрут "Деревья-патриархи". На тропе протяженностью около 2 км собраны местные и экзотические виды деревьев и кустарников.

Пять новых экомаршрутов подготовили и в заповедниках Ростовской области. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин, на севере Ростовской области в Верхнедонском и Шолоховском районах появится новая особо охраняемая природная территория.

Для особых путешественников

Особенность этого турсезона в заповедниках и нацпарках - внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья. В частности, Кавказский заповедник откроет для особенных туристов три объекта особо охраняемых природных территорий: дендрологический парк "Южные культуры", тисо-самшитовую рощу и экоцентр "Лаура". Маршруты оснастят специальными устройствами, информацией, в том числе и для посетителей с нарушениями зрения, рассказали в пресс-службе заповедника.

Продолжает развивать инклюзивный туризм и Астраханский заповедник, где для маломобильных людей заработают экомаршруты на суше и на воде. Пеший маршрут по экотропе "Обретенная дельта" обустроен деревянным настилом с перилами, а использование понтонных катеров на водных турах позволяет посещать их людям с ограниченными возможностями здоровья.