ВЦИОМ назвал самый популярный подарок в России на 8 Марта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Большинство участниц опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (66%) получили в подарок на 8 Марта цветы. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, опубликованные на сайте центра в четверг.

"На 8 Марта большинство женщин получили в подарок цветы (66%) - самый популярный и самый желанный подарок (хотели их получить 33%). На втором месте по частоте дарения алкоголь, конфеты и деликатесы - их получили 36% россиянок, хотя хотели только 5%", - говорится в сообщении.

На третьем месте по популярности среди подарков оказались парфюмерия, косметика и бижутерия - их получили почти четверть респонденток (23%), хотели такой подарок 13% опрошенных.

Туристическая путевка оказалась одним из наиболее желаемых подарков (31%), однако получили ее всего 1% женщин. Ничего не получили 9% респонденток, что соотносилось с ожиданиями 4% женщин.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9 марта. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.