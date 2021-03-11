В Армении начали вакцинацию медработников препаратом "Спутник V"

ЕРЕВАН, 11 марта. /ТАСС/. Минздрав Армении начал использование российского препарата "Спутник V" для вакцинации медработников, участвующих в лечении зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг сообщила агентству Арменпресс пресс-секретарь Минздрава республики Рипсиме Хачатрян.

"Вакцина делается сотрудникам больниц, которые присоединились к борьбе с коронавирусом. Цифры по ним будут уточнены на следующей неделе", - приводит агентство слова Хачатрян.

Она добавила, что Россия в начале года безвозмездно передала Армении партию препарата для вакцинации против коронавируса.

В Армении за время пандемии заразились 176 286 человек (6% населения республики), из которых 165 441 уже выздоровели, от вызванных инфекцией осложнений скончались 3 239 пациентов. С сентября 2020 года в стране введен карантин, а 11 января ограничения были продлены еще на шесть месяцев. В стране действует масочный режим, при этом работают все организации, торговые центры и рестораны, а также общественный транспорт. Власти рассчитывают вскоре начать кампанию по массовой вакцинации населения. Ранее в четверг премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране серьезная, и призвал сограждан строже соблюдать противоэпидемические нормы.