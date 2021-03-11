ВЦИОМ: более 80% россиян положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Воссоединение Крыма с Россией спустя семь лет после проведения референдума положительно оценивают 81% россиян, отрицательно к событиям 2014 года относятся 13%. Такие данные привел в четверг руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов.

"81% россиян заявили о том, что они положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией, при этом 46% - безусловно положительно. Об отрицательных оценках говорят всего 13% россиян. При этом, когда мы оцениваем, собственно, решения о принятии Крыма в состав РФ, то уровень положительной оценки повышается: 86% россиян заявили о том, что РФ правильно поступила, приняв Крым в состав РФ. Об отрицательных оценках заявляет всего 10% россиян", - сообщил Мамонов в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Семь лет после присоединения Крыма: настроение жителей".

По его словам, ключевым моментом в воссоединении Крыма люди считают восстановление исторической справедливости. "Это ключевой мотив поддержки при ответе на открытый вопрос: "Почему вы считаете, что Россия правильно поступила, приняв Крым в состав России?". <...> 40% россиян при ответе на открытый вопрос заявили о том, что Крым является исконно русской землей и воссоединение было исторически оправданно", - добавил Мамонов.

Также представитель ВЦИОМ добавил, что 63% опрошенных россиян испытывают гордость и восхищение событиями, которые произошли на полуострове семь лет назад. "О негативных эмоциях, таких как разочарование и осуждение, заявили всего 7% россиян. При этом 27% заявили, что не испытывают по отношению к данной теме эмоций", - сказал Мамонов.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.