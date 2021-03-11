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Пандемия COVID-19
Обновлено 

Европейский регулятор одобрил вакцину от коронавируса компании Janssen

Препарат рекомендован для лиц старше 18 лет
© AP Photo/David Zalubowski

ГААГА, 11 марта. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson.

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Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении регулятора ЕС.

"После тщательной оценки комитет EMA по лекарственным средствам для человека пришел к заключению, что данные по вакцине представлены в полном объеме и отвечают критериям эффективности, безопасности и качества", - отметили в агентстве.

Препарат рекомендован для лиц старше 18 лет.

Это уже четвертая вакцина от коронавируса, одобренная для использования на территории ЕС.

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