Европейский регулятор одобрил вакцину от коронавируса компании Janssen

ГААГА, 11 марта. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson.
Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении регулятора ЕС.
"После тщательной оценки комитет EMA по лекарственным средствам для человека пришел к заключению, что данные по вакцине представлены в полном объеме и отвечают критериям эффективности, безопасности и качества", - отметили в агентстве.
Препарат рекомендован для лиц старше 18 лет.
Это уже четвертая вакцина от коронавируса, одобренная для использования на территории ЕС.