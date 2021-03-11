В Липецкой области начала работать санитарная авиация

ТАСС, 11 марта. Бригада медиков на вертолете санитарной авиации начала работу в Липецкой области, в четверг они перевезли для экстренного лечения пациентку из районного центра в областную больницу. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"Санитарная авиация начала работать в Липецкой области. Сегодня воздушная скорая помощь доставила первого больного из Тербунов. Полет занял полчаса, вертолет приземлился в липецком аэропорту, откуда на реанимобиле женщину отвезли в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, ранее в регионе не было санитарной авиации, пациентов перевозили на реанимобилях. Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации региона, вертолет будет базироваться на территории Липецкой областной клинической больницы, которая заключила договор с "Российскими вертолетными системами" на 157 летных часов, это позволит перевозить для экстренной помощи около 100 пациентов в год. Для работы санитарной авиации регионе определены площадки диаметром 30 м, где вертолет сможет приземляться и взлетать.

"Вертолет российского производства "Ансат" полностью оснащен всем необходимым оборудованием для поддержания функций организма больного до поступления в клинику и оказания экстренной помощи: установлен аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса, многофункциональный монитор, дефибриллятор", - говорится в сообщении пресс-службы.