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Пандемия COVID-19

Норвегия вслед за Данией приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Ранее Дания решила остановить вакцинацию после появления сообщений об образовании тромбов у привившихся

ХЕЛЬСИНКИ, 11 марта. /ТАСС/. Норвегия приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся и якобы связанном с этим смертельным случаем в Дании. Об этом сообщил в четверг Норвежский институт здравоохранения.

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"Из-за сообщения о смертельном случае в Дании вследствие образования тромба после введения вакцины AstraZeneca Норвегия приняла решение приостановить вакцинацию этим препаратом", - говорится в сообщении.

Ранее Дания также приостановила вакцинацию этой вакциной. Датские медики сообщили, что Европейское агентство лекарственных средств начало исследование вакцины AstraZeneca, однако "в настоящее время нельзя сделать вывод о том, существует ли связь между вакциной и тромбами".

До сих пор вакцину от AstraZeneca в Норвегии получили почти 122 тыс. человек. "Мы просим тех, кто был привит, не волноваться без причины. Если окажется, что между препаратом и образованием тромбов есть связь, то это будет очень редким [побочным] эффектом", - указал норвежский институт.

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ДанияНорвегияПандемия COVID-19
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