Суд оштрафовал чиновницу, установившую окна за счет родителей дошкольников под Владимиром

ВЛАДИМИР, 11 марта. /ТАСС/. Гусь-Хрустальный городской суд Владимирской области вынес приговор чиновнице, которая незаконно приобрела оргтехнику и установила окна за счет средств родительской платы в детсадах на 1,3 млн рублей. Женщину приговорили к штрафу в 60 тыс. рублей, сообщает в четверг прокуратура Владимирской области.

Как ранее сообщал ТАСС, в конце декабря 2019 года начальник муниципального учреждения решила незаконно использовать средства, находящиеся на счетах дошкольных образовательных учреждений. Используя служебное положение, женщина заключила договоры на приобретение и установку 23 окон ПВХ, поставку дорогостоящей оргтехники и мебели для нужд казенного учреждения. В январе 2020 года договоры были исполнены, спустя полгода по результатам прокурорской проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело.

"Гусь-Хрустальным городским судом вынесен приговор начальнику муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования". Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей и лишения права занимать муниципальные должности на два года", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в общей сложности сотрудница израсходовала на нужды, не связанные с деятельностью дошкольных учреждений, более 1,3 млн рублей. "В рамках рассмотрения дела в суде прокурором предъявлено 11 исковых заявлений о взыскании с подсудимой ущерба, причиненного преступлением, которые удовлетворены в полном объеме", - уточняется в сообщении надзорного органа.