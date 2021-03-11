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Пандемия COVID-19

Италия вслед за Норвегией и Данией приостановила использование партии вакцины AstraZeneca

По данным агентства EFE, Европейское агентство лекарственных средств изучает сообщения об образовании тромбов у привившихся этим препаратом в нескольких европейских странах

РИМ, 11 марта. /ТАСС/. Итальянские власти из соображений предосторожности приостанавливают использование партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Итальянского агентства по лекарствам (Aifa).

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"После сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, которые наблюдались во время введения доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca от COVID-19, Aifa в качестве меры предосторожности решила ввести запрет на использование этой партии на всей территории страны, - указывается в документе. - В настоящее время причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим не установлена". Регулятор проводит все необходимые проверки.

Ранее Дания и Норвегия также приостановили использование этой вакцины после появления данных об образовании тромбов у привившихся и якобы связанном с этим смертельным случаем в Дании.

Как сообщило испанское агентство EFE, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) изучает сообщения об образовании тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca в нескольких европейских странах. Отмечается, что ЕМА может дать рекомендации по использованию этого препарата в ЕС в четверг или в пятницу.

Теги
ДанияИталияНорвегияПандемия COVID-19
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