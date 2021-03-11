В СФ назвали идею четырехдневной рабочей недели для женщин понятной, но не сверхактуальной

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает идею введения четырехдневной рабочей недели для женщин понятной, но не крайне необходимой на сегодняшний день. Об этом сенатор сказал в четверг ТАСС.

"Этот вопрос требует серьезной проработки. Если разделить женщин по специальностям, которые делятся на четырехдневную рабочую неделю и нет, как мы будем объясняться с остальными категориями? Сейчас я пока не вижу, что это крайне необходимая мера", - сказал Рязанский.

По мнению сенатора, сейчас, напротив, "огромное количество людей" хотело бы работать и больше обычного, "все соскучились по работе". Как отметил Рязанский, предоставление права на четырехдневную рабочую неделю всем женщинам вне зависимости от их специальности потребует увеличения финансирования и создания дополнительных мощностей на рабочих местах.

"Хотелось бы, конечно, чтобы женщины имели один дополнительный день, чтобы присмотреть еще за домом, детьми, привести в порядок домашнее хозяйство и так далее, это понятное желание. Но вопросов-то сколько, ответов на которые пока нет. Я не чувствую пока сверхактуальности в этом вопросе, хотя идея крайне симпатичная, чтобы женщинам облегчить и работу по специальности, и работу по дому", - подчеркнул Рязанский.

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в ходе круглого стола "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19" поддержала идею введения четырехдневной рабочей недели для женщин.

В середине октября 2020 года заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели. Впервые с этой инициативой он выступил летом 2019 года, когда занимал пост премьер-министра РФ. Он говорил, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней, в экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у людей расширится досуг. Медведев также отмечал, что данный процесс должен идти без сокращения зарплаты.