Вакцина "Спутник V" получила одобрение в Намибии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Вакцина против коронавируса "Спутник V" получила одобрение в 50-й стране - Республике Намибия, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в 50-й стране - Республике Намибия. Министерство здравоохранения и социальной поддержки Намибии зарегистрировало препарат в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Вакцина "Спутник V" одобрена в странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек", - указано в сообщении.