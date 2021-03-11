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Пандемия COVID-19

Вакцина "Спутник V" получила одобрение в Намибии

"Спутник V" одобрен в 50 странах
© EPA-EFE/MOHAMED MESSARA

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Вакцина против коронавируса "Спутник V" получила одобрение в 50-й стране - Республике Намибия, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в 50-й стране - Республике Намибия. Министерство здравоохранения и социальной поддержки Намибии зарегистрировало препарат в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Вакцина "Спутник V" одобрена в странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек", - указано в сообщении.

Теги
НамибияПандемия COVID-19
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