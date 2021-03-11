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Пандемия COVID-19

Проблемы с вакциной AstraZeneca. Главное о коронавирусе за 11 марта

© EPA-EFE/Sean Gallup / POOL
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 360 823 случая заражения, из них новых — 9 270. За сутки умерли 459 человек, за весь период — 90 734.
  • Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума за пандемию.

Москва

  • Всего зафиксировано 995 279 случаев заражения, из них новых — 1 281. Госпитализированы 676 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 118 млн случаев заражения, умерли 2 619 796 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • ДанияНорвегияИталия и Исландия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Причина — данные об образовании тромбов у привившихся. При этом регулятор ЕС рекомендовал странам сообщества продолжить использование вакцины.
  • "Спутник V" получил одобрение в Намибии.
  • Еврокомиссия одобрила применение вакцины Johnson & Johnson в Евросоюзе.
  • В Эстонии вступили в силу жесткие карантинные ограничения.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Регулятор ЕС рекомендовал странам сообщества продолжить использование вакцины AstraZeneca
В EMA отметили, что преимущества вакцины продолжают перевешивать риски
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