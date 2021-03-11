Проблемы с вакциной AstraZeneca. Главное о коронавирусе за 11 марта

Россия
- Всего зафиксировано 4 360 823 случая заражения, из них новых — 9 270. За сутки умерли 459 человек, за весь период — 90 734.
- Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума за пандемию.
Москва
- Всего зафиксировано 995 279 случаев заражения, из них новых — 1 281. Госпитализированы 676 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 118 млн случаев заражения, умерли 2 619 796 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Дания, Норвегия, Италия и Исландия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Причина — данные об образовании тромбов у привившихся. При этом регулятор ЕС рекомендовал странам сообщества продолжить использование вакцины.
- "Спутник V" получил одобрение в Намибии.
- Еврокомиссия одобрила применение вакцины Johnson & Johnson в Евросоюзе.
- В Эстонии вступили в силу жесткие карантинные ограничения.