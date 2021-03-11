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Людмилу Лядову планируется похоронить на Кунцевском кладбище в Москве

Ранее представитель артистки Виталий Мирошников сообщил, что прощание с Лядовой пройдет 13 марта в Новодевичьем монастыре вместо Московского дома композиторов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР, композитор, пианист и певица Людмила Лядова может быть похоронена на Кунцевском кладбище в столице. Об этом сообщил ТАСС в четверг осведомленный источник.

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"Планируют похоронить на Кунцевском кладбище. Там же, в родовом захоронении, была похоронена ее мать", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг представитель артистки Виталий Мирошников сообщил ТАСС, что прощание с Лядовой пройдет 13 марта в Новодевичьем монастыре вместо Московского дома композиторов, о котором заявлялось ранее. По его словам, родственники и друзья артистки обратились в столичную мэрию за разрешением похоронить ее на Новодевичьем кладбище.

Лядова умерла 10 марта в возрасте 95 лет. У артистки был диагностирован коронавирус.

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