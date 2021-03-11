Reuters: Индия может запретить сотовым операторам использовать оборудование Huawei

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 марта. /ТАСС/. Власти Индии могут ввести запрет на использование сотовыми операторами в стране телекоммуникационного оборудования производства китайской компании Huawei. Об этом в четверг сообщает со ссылкой на источники в индийском правительстве агентство Reuters.

"Мы не можем отдавать приоритет экономической выгоде, если это вложение создает угрозу национальной безопасности", - приводит агентство слова чиновника.

По словам другого источника Reuters, под запрет также может попасть и оборудование компании ZTE.

Агентство отмечает, что две из крупнейших индийских телекоммуникационных компаний - Bharti Airtel и Vodafone Idea - используют оборудование Huawei.

Ранее сообщалось, что Министерство связи Индии отказалось включать китайских производителей телекоммуникационного оборудования - компании Huawei и ZTE - в число участников предстоящего конкурса на право создания сети 5G в стране из-за напряженности в индийско-китайских отношениях и решения правительства по соображениям национальной безопасности ограничить отношения с КНР.

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх, в том числе в районе озера Пангонг-Цо, обострилась после того, как в начале мая 2020 года там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван произошли новые стычки, были погибшие. После этого Индия и Китай провели серию переговоров на военном и дипломатическом уровнях. 10 февраля стороны начали взаимный отвод войск от озера Пангонг-Цо.