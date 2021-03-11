На месте аварии на трубопроводе в ХМАО не выявили загрязняющих веществ

ТАСС, 11 марта. Росприроднадзор не обнаружил загрязняющих веществ в воде и воздухе на месте аварии трубопровода "СибурТюменьГаза" в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) и ниже по течению реки Оби. Это, по данным источника ТАСС, следует из документов ведомства.

Единственное превышение концентрации нефтепродуктов удалось обнаружить в пробе воды, отобранной на расстоянии 500 метров выше по течению от источника возгорания. Превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по результатам взятия проб обнаружено не было.

"Расчетный объем продуктов газопереработки, который мог находиться в трубе в момент возгорания, чуть более 660 тонн", - рассказал собеседник ТАСС. Из них около 600 тонн компания успела контролируемо откачать и сжечь, а около 19 тонн все еще находится в трубе и будет вычищаться. Состав продукта, который находился в трубе, согласно изъятому инспекторами на ГПЗ паспорту, представляет собой пропан и бутан.

"Предварительная оценка объема утечки - 40-45 тонн", - добавил источник ТАСС. При этом часть этого объема сгорела на льду, но сколько именно, оценить пока невозможно, подчеркнул он.