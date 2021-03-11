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Пандемия COVID-19

Исландия стала четвертой страной, приостановившей вакцинацию препаратом AstraZeneca

Ранее Дания и Норвегия также приостановили вакцинацию этим препаратом

ХЕЛЬСИНКИ, 11 марта. /ТАСС/. Исландия на время приостановит вакцинацию против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся и якобы связанном с этим смертельным случаем в Дании. Об этом сообщил в четверг исландский директорат здравоохранения.

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"В Исландии временно приостанавливается вакцинация препаратом от AstraZeneca", - говорится в сообщении. Ведомство указало при этом, что в стране не сообщалось о случаях возникновения тромбов после вакцинации этим препаратом.

Ранее Дания и Норвегия также приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Датские медики сообщили, что Европейское агентство лекарственных средств начало исследование вакцины AstraZeneca, однако "в настоящее время нельзя сделать вывод о том, существует ли связь между вакциной и тромбами". Позднее об аналогичном решении сообщили власти Италии.

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ИсландияПандемия COVID-19
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