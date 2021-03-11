Фотожурналист EFE завоевал Гран-при конкурса News Photo Awards. Overcoming COVID

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Гран-при фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID, организованного ТАСС, завоевал фотожурналист испанского информационного агентства EFE Брайс Лоренцо Куто. Он получил денежную премию в размере $10 тыс. Имена победителей объявлены в штаб-квартире ТАСС в четверг.
"Иногда действительно один снимок способен дать ощущение лучше, чем целый рассказ какого-нибудь витиеватого журналиста. В этом уникальность настоящей, талантливой фотографии. И на этом конкурсе такой уникальной фотографией признана работа под названием "День рождения" Брайса Лоренцо Куто, агентство EFE", - сказал заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам гендиректора ТАСС Сергея Михайлова, 11 марта, ровно год назад, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. "Хотя ковид еще не до конца побежден, но мы совершенно точно движемся к победе. Именно в этот день мы решили объявить результаты нашего международного конкурса", - сказал Михайлов.
Он напомнил, что идея конкурса родилась около года назад: когда глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману предложил провести международный конкурс и выбрать ту фотографию, которая будет олицетворять движение к победе над COVID-19. "Мы очень благодарны министру иностранных дел за эту идею <…> Он посмотрел и отобрал своих победителей - у него четыре фаворита, хотя просили всего одну фотографию выбрать, но он не смог", - рассказал гендиректор ТАСС.
По его словам, жюри сосредоточилось на работах профессионалов своего дела, через камеры которых весь мир наблюдал те самые опустошенные города, которые все привыкли видеть многолюдными. "Мы видели, как люди помогали друг другу, вывешивали флаги из окон квартир, из которых не могли выйти, было много трагических фотографий", - сказал он.
Остальные победители
В категории "Лучшая фотография" победу одержал фотожурналист МИА "Россия Сегодня" (Sputnik Россия) Илья Питалев с фотографией "Причастие". В категории "Лучшая серия фотографий" победил репортер британского агентства новостей и медиаконтента South West News Service (SWNS) Адам Грей с "В эпицентре ковида". Призеры получили по $3 тыс.
Обладателями специального приза "Особое мнение", учрежденного министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, стали фрилансер из Испании Диего Ибарра Санчез за работу "Финикийский коллапс: ковид и кризис в Ливане", фрилансер из США Джош Эдельсон за снимок "Оставайтесь в кругах", фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", Sputnik Илья Питалев ("Противостояние"), а также фотожурналист китайского информационного агентства "Синьхуа" Тао Лянг - за работу "Поцелуй". Победители получили фотоальбом "Лавров. Эмоции" с дарственной надписью главы МИД РФ Сергея Лаврова.