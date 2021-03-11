Фотожурналист EFE завоевал Гран-при конкурса News Photo Awards. Overcoming COVID

"Иногда действительно один снимок способен дать ощущение лучше, чем целый рассказ какого-нибудь витиеватого журналиста. В этом уникальность настоящей, талантливой фотографии. И на этом конкурсе такой уникальной фотографией признана работа под названием "День рождения" Брайса Лоренцо Куто, агентство EFE", - сказал заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам гендиректора ТАСС Сергея Михайлова, 11 марта, ровно год назад, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. "Хотя ковид еще не до конца побежден, но мы совершенно точно движемся к победе. Именно в этот день мы решили объявить результаты нашего международного конкурса", - сказал Михайлов.

Он напомнил, что идея конкурса родилась около года назад: когда глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману предложил провести международный конкурс и выбрать ту фотографию, которая будет олицетворять движение к победе над COVID-19. "Мы очень благодарны министру иностранных дел за эту идею <…> Он посмотрел и отобрал своих победителей - у него четыре фаворита, хотя просили всего одну фотографию выбрать, но он не смог", - рассказал гендиректор ТАСС.