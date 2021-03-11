Песков отметил значение фоторепортажей для понимания масштаба беды, вызванной пандемией

"Мы все живем в очень маленьком личном пространстве, будь то человек или будь то государство. Все равно мы все живем в своей достаточно скупой, ограниченной повестке дня всю жизнь: мы живем в одном доме, у нас одна семья, мы ездим по одним дорогам и занимаемся своими проблемами, - сказал Песков. - И в минувший год в повестку дня всех и вся ворвалась одна беда, одна проблема - это пандемия, и так или иначе мы стали ее ощущать на своей шкуре".

Однако, продолжил пресс-секретарь президента, постижение "всего того кошмара, который имел место", было бы невозможно без понимания масштаба пандемии. "И понять нам, что происходило во всем мире, помогают как раз репортеры, и особенно фоторепортеры, которые умеют останавливать мгновение", - отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что иногда один снимок способен передать ощущения лучше целого рассказа, и в этом уникальность настоящей талантливой фотографии.

Как считает Песков, фотография - это нечто на грани информации и искусства, причем искусства, "которое даже иногда уходит глубже в философию".