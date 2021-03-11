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Пандемия COVID-19

Песков отметил значение фоторепортажей для понимания масштаба беды, вызванной пандемией

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что иногда один снимок способен передать ощущения лучше целого рассказа

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Беда, вызванная коронавирусом, коснулась жизни каждого человека, и фоторепортажи помогают понять ее масштаб и трагедию. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на состоявшейся в четверг в ТАСС церемонии объявления победителей международного профессионального фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID.

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"Мы все живем в очень маленьком личном пространстве, будь то человек или будь то государство. Все равно мы все живем в своей достаточно скупой, ограниченной повестке дня всю жизнь: мы живем в одном доме, у нас одна семья, мы ездим по одним дорогам и занимаемся своими проблемами, - сказал Песков. - И в минувший год в повестку дня всех и вся ворвалась одна беда, одна проблема - это пандемия, и так или иначе мы стали ее ощущать на своей шкуре".

Однако, продолжил пресс-секретарь президента, постижение "всего того кошмара, который имел место", было бы невозможно без понимания масштаба пандемии. "И понять нам, что происходило во всем мире, помогают как раз репортеры, и особенно фоторепортеры, которые умеют останавливать мгновение", - отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что иногда один снимок способен передать ощущения лучше целого рассказа, и в этом уникальность настоящей талантливой фотографии.

Как считает Песков, фотография - это нечто на грани информации и искусства, причем искусства, "которое даже иногда уходит глубже в философию".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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