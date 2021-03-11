Ивановские власти разрешили увеличить заполняемость залов в театрах до 50%

ТАСС, 11 марта. Власти Ивановской области смягчили антиковидные меры в отношении театров, увеличив заполняемость залов с 30 до 50%. Об этом сообщил журналистам глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

"Региональным оперативным штабом принято решение внести изменения в регламент работы театров. Наполняемость зрительных залов будет увеличена до 50%. Эпидемиологическая обстановка позволяет это сделать", - сообщил Фокин, напомнив, что сейчас работа театров организована с учетом единовременного заполнения не более 30% посадочных мест в зрительном зале.

Кроме того, по словам Фокина, сейчас на уровне Роспотребнадзора обсуждается регламент работы цирка, который также планируют открыть в ближайшее время.

Ивановские театры, закрывшиеся из-за пандемии в марте 2020 года, 30 января возобновили работу с рядом ограничений. Также в регионе разрешили открыться клубным формированиям и стадионам. По-прежнему остаются закрытыми ночные клубы с дискотеками, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, а также аттракционы в парках культуры и отдыха.

В настоящий момент в Ивановской области зарегистрировано более 31,2 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки - 62, это втрое меньше, чем в начале января. Выздоровели 29,5 тыс. пациентов, умерли 967. Привито первым компонентом вакцины более 48,2 тыс. человек, полный курс вакцинации прошли около 26,1 тыс.