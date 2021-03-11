Фотоконкурс News Photo Awards может стать ежегодным

Международный фотоконкурс для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID стартовал в октябре 2020 года. Он посвящен преодолению пандемии коронавируса и призван отметить важность работы фотожурналистов, проявивших профессиональный героизм во время эпидемии COVID-19. Итоги конкурса подведены в ТАСС в годовщину признания ситуации с распространением COVID-19 пандемией Всемирной организацией здравоохранения, 11 марта.

"Я считаю, что конкурс получился настолько хорошим, что мы сейчас думаем о том, чтобы из этого конкурса сделать традиционный ежегодный конкурс новостной журналистики. Поэтому, мне кажется, вам предстоит работать и дальше еще в этом направлении. Если меня коллеги поддержат, то мы с удовольствием сделали бы его ежегодным", - сказал Михайлов.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на мероприятии назвал поддержку такого конкурса честью для фонда. "Мы со своей стороны тоже вносим некую лепту, как Россия, в том числе через нашу вакцину "Спутник V", которая уже зарегистрирована в 50 странах, и мы видим, что те эмоции, которые мы видим на этих фотографиях, - это схожие эмоции, которые испытывают люди из различных стран. Это и любовь, и надежда, и уверенность в том, что мы победим этот вирус. Мы благодарны ТАСС за то, что они организовали такой замечательный конкурс, и вместе с ТАСС мы также запустим в наших социальных сетях конкурс с международным знаком победы "V is for Victory", который символизирует, что мы вместе побеждаем ковид", - сказал он на церемонии.

На конкурс News Photo Awards. Overcoming COVID поступили около 4 тыс. снимков от фотожурналистов из 84 стран мира. Среди лидеров по числу работ - Китай, Индия, Малайзия, Иран, Россия, Италия, Турция, США. Он был реализован при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.