Попова заявила, что Гвинея к лету может стать очагом лихорадки Эбола

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Гвинея к лету может стать очагом лихорадки Эбола, если ситуация с заболеваемостью там не изменится. Об этом сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Там сейчас для нас горячая точка, потому что, по нашим прогнозам, если не изменится ситуация кардинально, <...> мы к лету можем получить очаг лихорадки Эбола. Сейчас все делают все необходимое, наши коллеги там работают, чтобы этого не случилось", - сказала она.

Попова рассказала, что с августа 2014 года там работает специализированная противоэпидемическая бригада Роспотребнадзора. "Мы гордимся нашей лабораторией, которая смогла пройти все эти испытания, хочу сказать, что весь этот период времени она не прекращала работать, и работает она автономно", - подчеркнула глава ведомства.

По словам Поповой, помимо Эболы, в Гвинее идет распространение коронавирусной инфекции, но ситуация "не так страшна".

О заболевании

Первый случай заболевания, вызываемого вирусом Эбола (БВВЭ), был выявлен в Гвинее на территории префектуры Нзерекоре в городе Гуеке у медсестры, которая умерла 28 января. Правительство страны объявило 14 февраля о начале на юго-востоке страны эпидемии лихорадки Эбола. Власти приступили 23 февраля при поддержке ВОЗ к вакцинации населения в районах повышенного риска. Используются вакцины фармацевтической группы Merck и компании Johnson & Johnson, которые уже показали в последние два года свою эффективность по борьбе с Эболой в Демократической Республике Конго (ДРК).

В Африке в текущем году зафиксирована еще одна вспышка Эболы - на востоке ДР Конго. В провинции Северное Киву сейчас зарегистрировано 11 случаев БВВЭ, четыре человека умерли. Власти отследили 680 человек, имевших контакты с зараженными, что составляет 87% от их общего числа. Вакцинированы 958 человек.

Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. Самая крупная вспышка вируса Эболы по количеству инфицированных произошла в 2014-2016 годах в Западной Африке. Число ее жертв достигло более 11 тыс.