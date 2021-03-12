Попова: данных о влиянии новых мутаций коронавируса на усиление эпидпроцесса пока нет

"Есть мнение ученых, российских, например, но пока не сформулировано окончательно в части влияния вариантов вируса на усиление эпидпроцесса, все анализируется, все смотрится. И пока из того, что мы сегодня видим, <...> то, что на сегодняшний день доступно, <...> это только математическая модель на примере Великобритании, британского штамма. Эпидемиологически подтвержденных данных влияния нового штамма на изменение характеров эпидпроцессов пока очевидных не представлено", - сказала она.

Попова пояснила, что если сравнивать ситуацию в разных странах, где были выявлены новые мутации, то прямой зависимости с ухудшением эпидемического процесса нет. "Есть страны, где уже 80% всех выявляемых вирусов - это британский штамм, британский вариант. Но при этом какого-то иного развития эпидроцесса в этих странах нет. Это предмет для изучения, для анализа, но это то, что мы делали и делаем, нам это важно", - отметила она.