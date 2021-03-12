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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор считает возможным проведение ПМЭФ в смешанном формате

Глава ведомства Анна Попова сообщила, что оптимальное количество людей, допущенных до очного участия, определят в зависимости от эпидемической ситуации по коронавирусу

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор считает возможным провести Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в смешанном, очном формате с элементами цифровых технологий. Об этом сообщила ТАСС глава ведомства Анна Попова.

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"Мы считаем возможным проведение. Во-первых, в смешанном формате, очном-заочном, и при том количестве людей, которое будет оптимальным. Конечно, рекомендации разрабатывают и будет целый ряд условий у коллег, которые организуют форум, они есть, но это осознанное решение о том, что это мероприятие можно проводить", - сказала она.

Попова подчеркнула, что оптимальное количество людей, допущенных до очного участия, будет определено в зависимости от эпидемической ситуации по коронавирусу. "Мы, безусловно, будем крайне внимательно относиться к тем, кто будет участвовать очно. Слово "внимательно" подразумевает целый ряд оговорок, условностей и так далее. Но оснований не проводить при низких цифрах, которые мы прогнозируем, на сегодняшний день нет", - отметила она. 

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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