Роспотребнадзор считает возможным проведение ПМЭФ в смешанном формате

"Мы считаем возможным проведение. Во-первых, в смешанном формате, очном-заочном, и при том количестве людей, которое будет оптимальным. Конечно, рекомендации разрабатывают и будет целый ряд условий у коллег, которые организуют форум, они есть, но это осознанное решение о том, что это мероприятие можно проводить", - сказала она.

Попова подчеркнула, что оптимальное количество людей, допущенных до очного участия, будет определено в зависимости от эпидемической ситуации по коронавирусу. "Мы, безусловно, будем крайне внимательно относиться к тем, кто будет участвовать очно. Слово "внимательно" подразумевает целый ряд оговорок, условностей и так далее. Но оснований не проводить при низких цифрах, которые мы прогнозируем, на сегодняшний день нет", - отметила она.