В Ленобласти родители вместе с чиновниками и учениками проверят школьное питание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Родители, представители органов власти в сфере образования, а также учащиеся вместе проверят качество питания в школах Ленинградской области. О запуске специальной акции объявили в четверг в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и родительский комитет региона запускают акцию по контролю качества питания в школах. Группы, состоящие из родителей, чиновников системы образования и школьников, проверят вкусовые качества блюд, чистоту кухонь, посуды и обеденных столов. Приезжать в школы они будут без предупреждения", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что акция проводится с целью попробовать школьную кухню и узнать, как можно улучшить питание в образовательных учреждениях. "Результатом станут предложения для корректировки меню", - добавили в пресс-службе.

Планируется, что основные мероприятия пройдут в школах после весенних каникул. В настоящее время формируются рабочие группы и перечень школ.