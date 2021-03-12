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Пандемия COVID-19

Попова: переболевшие COVID-19 россияне заразиться британской мутацией уже не могут

По словам главы Роспотребнадзора, это также касается вакцинированных граждан
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Те, кто перенес распространенные в России варианты коронавируса, уже не заразятся британским штаммом. Об этом сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что это также касается вакцинированных граждан.

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"Люди, переболевшие тем штаммом, который преимущественно циркулирует в Российской Федерации, не должны заболеть, встретившись с британским штаммом, потому что мы видим реакцию нейтрализации. Люди привитые и одной, и второй российскими вакцинами, не должны заболеть, потому что те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский. Также происходит по всем остальным штаммам", - сказала она.

Попова пояснила, что специалисты центра "Вектор" используют сыворотку переболевших и привитых российскими вакцинами людей, имеющих антитела. К одним они добавляют циркулирующие на территории РФ штаммы, а к другим - британский, и таким способом они изучают, нейтрализуют ли антитела, имеющиеся в сыворотке людей, вирусы. 

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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