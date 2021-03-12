Попова заявила, что иммунитет вырабатывается на 42 день после вакцинации "Эпиваккороной"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом "Эпиваккорона" вырабатывается на 42-й день после первой инъекции, до этого нельзя считать себя полностью защищенным. Об этом сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Она ["Эпиваккорона"] позволяет вырабатывать иммунитет достаточно эффективный и стойкий, но она вырабатывает его, стимулирует выработку достаточно медленно. То есть мы говорим о том, что защитный иммунитет будет после 40-42 дня от первой вакцинации. Это надо иметь в виду, это в принципе касается всех вакцин. <...> Но здесь надо иметь в виду, что до 42-го дня после первой аппликации (инъекции - прим. ТАСС), если вовремя, на 21-й [день] проведена вторая, считать себя защищенным нельзя", - сказала она.

По словам Поповой, сегодня этим препаратом в России уже привито более 20 тыс. человек, никаких побочных реакций, кроме болезненности в месте укола, зафиксировано не было. Глава Роспотребнадзора также отметила, что вакцина "Эпиваккорона" подходит для аллергиков и людей старшего возраста.

Центр "Вектор" 24 июля 2020 года получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил, что она получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал "Вектору" разрешение на проведение пострегистрационных исследований "Эпиваккороны" на 150 добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах старше 18 лет.