{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Попова: пожилых россиян со снятием режима самоизоляции нужно первыми прививать от COVID-19

По словам главы Роспотребнадзора, это позволит избежать риска их заражения коронавирусом

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор видит риск распространения коронавирусной инфекции среди пожилых людей из-за отмены режима самоизоляции, поэтому именно эту категорию необходимо максимально быстро привить от ковида.

На эту тему
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак". Что известно о российских вакцинах

Об этом сообщила ТАСС глава ведомства Анна Попова.

"И <...> риск - это, конечно, отмена изоляции для людей старше 60-65 лет. Это самая неимунная часть населения, потому что целый год практически они находятся в режиме самоизоляции. Поэтому здесь людей с иммунитетом наименьший удельный вес", - сказала она.

Попова подчеркнула, что именно эту категорию людей нужно максимально быстро прививать. Это позволит избежать риска их заражения коронавирусом. 

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Reuters: Twitter планирует запустить аналог Clubhouse к апрелю
Речь идет о функции голосового общения Spaces
Читать полностью