Попова: пожилых россиян со снятием режима самоизоляции нужно первыми прививать от COVID-19

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор видит риск распространения коронавирусной инфекции среди пожилых людей из-за отмены режима самоизоляции, поэтому именно эту категорию необходимо максимально быстро привить от ковида.
Об этом сообщила ТАСС глава ведомства Анна Попова.
"И <...> риск - это, конечно, отмена изоляции для людей старше 60-65 лет. Это самая неимунная часть населения, потому что целый год практически они находятся в режиме самоизоляции. Поэтому здесь людей с иммунитетом наименьший удельный вес", - сказала она.
Попова подчеркнула, что именно эту категорию людей нужно максимально быстро прививать. Это позволит избежать риска их заражения коронавирусом.