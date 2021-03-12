Попова: пожилых россиян со снятием режима самоизоляции нужно первыми прививать от COVID-19

Об этом сообщила ТАСС глава ведомства Анна Попова.

"И <...> риск - это, конечно, отмена изоляции для людей старше 60-65 лет. Это самая неимунная часть населения, потому что целый год практически они находятся в режиме самоизоляции. Поэтому здесь людей с иммунитетом наименьший удельный вес", - сказала она.

Попова подчеркнула, что именно эту категорию людей нужно максимально быстро прививать. Это позволит избежать риска их заражения коронавирусом.